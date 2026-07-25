Gloriana Quesada roza el top 5 en contrarreloj de Santo Domingo

La Selección Nacional de Ciclismo de Costa Rica abrió este sábado su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la prueba de contrarreloj individual femenina, disputada en el Parque Mirador del Sur sobre un recorrido de 30 kilómetros.

La competencia consistió en un circuito de 10 kilómetros, al que las ciclistas dieron tres vueltas en una de las modalidades más exigentes del ciclismo de ruta, donde cada atleta compite de manera individual contra el reloj y el resultado depende de la potencia, la resistencia, la estrategia y la precisión sobre la bicicleta.

La mejor costarricense fue Gloriana Quesada, quien finalizó en la sétima posición con un tiempo de 43:01.41, mientras que Alondra Granados ocupó el undécimo lugar al detener el cronómetro en 45:33.99.

El resultado de Quesada cobra un valor especial, ya que llegó a Santo Domingo como la actual campeona centroamericana de contrarreloj individual, título conquistado en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, además de ser la vigente campeona nacional élite de la especialidad.