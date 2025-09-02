Tiene tan solo 18 años, pero un talento inimaginable. Gloriana Sánchez, la primera tica en representar al país en un Mundial de Gimnasia Rítmica, estuvo en Acción 360, programa que se transmite de lunes a viernes, de 7 p.m. a 8 p.m. por Extra TV.

En dicho programa, la gimnasta cuenta cómo participar en este Mundial fue todo un sueño hecho realidad.

“Jamás en la vida me lo imaginé. Desde muy chiquitita, cuando veía a los atletas olímpicos en Río 2016, siempre fue un sueño llegar a los escenarios como ese. Yo veía los mundiales y las copas del mundo, y yo dije “qué chiva poder llegar a estar algún día en una competición de ese nivel”. Para mí es un sueño hecho realidad”, mencionó Sánchez.

Pada poder llegar a la justa mundialista, la oriunda de Heredia tuvo que entrenar aproximadamente 7 horas diarias. Además, le tocó “quemar” etapas, comenzando por Juegos Centroamericanos y llegando hasta el Mundial.

“Comencé con Centroamericanos, después fui subiendo con Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Copas del Mundo y ahora el Mundial. Con el tiempo uno va generando experiencia. Estoy con atletas de alto nivel y de alto rendimiento de otros países que uno admira montones, eso ayuda mucho al crecimiento”, expresó.

La gimnasta aseguró que a pesar de tener grandes colegas prácticamente de élite que participaron en el Mundial, cree que su nivel estuvo a la altura para competir de tú a tú con los más grandes.

“Mi nivel tal vez es un poco más bajo, pero realmente no estoy tan lejos, entonces eso me motiva mucho. Yo puedo llegar a más, entonces no estoy tan mal”, dijo.

Ahora, el próximo gran reto de la gimnasta tica serán los Juegos Olímpicos, a donde aspira llegar. “Ojalá que sí, me encantaría estar ahí”, afirmó.