Gloriana brilla en lo más alto

Santo Domingo, República Dominicana. – La gimnasta Gloriana Sánchez festejó por partida doble en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al ganar medalla de bronce en la final de aro y horas después hacer lo mismo, pero en cinta.

La nacional obtuvo una calificación de 23.700 puntos, suficiente para subir al podio en una final de alto nivel. El oro fue para México con 25.650 unidades, mientras que Guatemala se quedó con la plata con 23.850. Sánchez superó por apenas una décima de punto a la representante de Venezuela, quien terminó cuarta con 23.600.

El resultado adquiere un valor especial por las circunstancias previas a la competencia. La costarricense permaneció cerca de un mes alejada de los entrenamientos debido a una lesión en una de sus rodillas y apenas pudo retomar las prácticas el sábado anterior al inicio de la competencia. A pesar de ello, logró recuperarse a tiempo y firmó una actuación histórica.

A segunda hora solamente fue superada por María Daniela González Maldonado de Guatemala y por Marina Malpica de México.

Como si esto fuera poco suma otro logro a su carrera, al clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde seguirá representando a Costa Rica y se codeará con las mejores gimnastas de todo el continente.