Gloria Trevi volvería Costa Rica

El nombre de la reconocida cantante, Gloria Trevi, empieza a llamar la atención en la escena musical costarricense, esta vez ligado a la posibilidad de un nuevo concierto en el país.

La expectativa surge luego de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) aprobara los permisos para el espectáculo “Gloria Trevi 2026”.

Según la documentación oficial publicada en la página web oficial de la institución, el evento estaría autorizado para realizarse el próximo 3 de octubre en el Parque Viva, Alajuela, a partir de las 7:00 p.m.

Además, se estableció que la venta de entradas estará a cargo exclusivamente de Eticket.cr, con una preventa aprobada de 16.907 entradas.

De concretarse, no sería la primera vez que la artista mexicana se presenta ante el público costarricense.

A lo largo de su carrera artística, Trevi ha incluido al país en giras anteriores, logrando convocar a miles de seguidores con espectáculos marcados por su energía en el escenario y una conexión directa con el público tico que le ha demostrado su cariño desde que dio su primer paso en el país.

Por ahora, aunque el evento cuenta con autorización oficial, ninguna productora ha confirmado de forma definitiva la realización del concierto.

Sin embargo, el aval y los detalles ya aprobados reavivan la posibilidad de que la cantante regrese a suelo costarricense en los próximos meses.