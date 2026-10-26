Gloria Navas llega con mensaje a Corte Plena

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La abogada y exdiputada de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas, se presentó este lunes en la sesión de Corte Plena.

Esto en el marco de la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Fotografía Issac Villalta

Navas ingresó al salón mostrando un mensaje donde solicita que una mujer debe presidir el máximo cargo del Poder Judicial.

Varios ciudadanos se acercaron este lunes para solicitar que la próxima Presidencia de la Corte quede a cargo de una figura femenina.