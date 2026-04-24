Gloria Navas: “Les apuesto que Celso Gamboa está más cómodo en Estados Unidos”

La legisladora independiente Gloria Navas aseguró que el extraditado Celso Gamboa Sánchez se encuentra con mayor comodidad en Estados Unidos que en Costa Rica.

Así lo hizo durante un comentario realizado en una de las sesiones de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de esta semana.

En medio de sus argumentos sobre la oposición a cambios en la Ley Penal Juvenil, señaló que el sistema penal de los Estados Unidos está mejor que el costarricense, y por ende Gamboa está mejor allá.