La legisladora independiente Gloria Navas aseguró que su comentario de que los oficiales de la Fuerza Pública son “sencillos” se malinterpretó.

Estas declaraciones las realizó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para diferenciar las actividades de investigación y preventivas que realizan el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública.

“Yo dije que la Fuerza Pública eran sencillos, pero yo diciéndolo con mucho cariño y me sacaron un montón de gente hablando francés y chino para indicar que estaban educados, eso no fue lo que quise decir”, afirmó.

Navas asegura que siempre ha defendido y apoyado las labores de los oficiales de la Fuerza Pública y que reconoce su trabajo.