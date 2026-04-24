Con el objetivo de llevar esperanza y bienestar a la zona, se llevará a cabo una gira a la comunidad indígena de Alto Urén, en Talamanca, Limón, la cual será el próximo domingo 26 de abril.

La iniciativa busca sumar fuerzas para mejorar tanto las condiciones educativas como las de vida de los niños y niñas de la localidad.

Foto: Cortesía

¿Cómo puede colaborar?

La organización ha identificado necesidades prioritarias en cuatro categorías principales:

Uniformes escolares: Se requieren camisas blancas, pantalones y faldas en color azul marino, zapatos negros, medias blancas y buzos.

Se requieren camisas blancas, pantalones y faldas en color azul marino, zapatos negros, medias blancas y buzos. Material didáctico: La lista incluye cuadernos, lápices, colores, borradores, libros y juegos educativos.

La lista incluye cuadernos, lápices, colores, borradores, libros y juegos educativos. Alimentos de primera necesidad: productos básicos como arroz, frijoles, atún, aceite, pastas, harina, azúcar y leche.

productos básicos como arroz, frijoles, atún, aceite, pastas, harina, azúcar y leche. Artículos de higiene personal: jabón, champú, pasta dental, papel higiénico, toallas sanitarias y toallitas húmedas.

Si está interesado en colaborar, puede hacerlo durante este sábado 25 de abril, ya que la organización realiza la gira el domingo 26 de abril.

Para esto se han habilitado dos puntos de recolección:

Oficinas en Bribri.

Oficinas en Amubri.

O bien, para más información, puede comunicarse directamente al número 8317-1256.