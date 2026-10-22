Ginnés Rodríguez presume ramo de rosas que le regaló Erwen Masís

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La periodista, Ginnés Rodríguez, celebró sus 44 años con una sorpresa romántica de Erwen Masís, su actual pareja, quien le envió un vistoso arreglo floral para acompañarla en esta fecha especial.

Foto: Redes sociales

La comunicadora compartió un video en sus redes sociales en el que aparece sonriente junto al ramo, compuesto por rosas rosadas, fucsias, blancas y rojas.

“Adivinen a cuál cumpleañera le mandaron flores”, escribió la tica junto a las imágenes, en las que mostró parte del arreglo floral.

Además, etiquetó a Masís en la publicación, dejando claro quién estaba detrás del detalle. El gesto llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque ambos dieron a conocer recientemente que mantienen una relación sentimental.

Masís se desempeña como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Desde que hicieron pública su relación, la periodista y el político han compartido algunos detalles de esta nueva etapa en sus vidas.

Foto: Redes sociales

El acercamiento entre Rodríguez y Masís tomó fuerza después de que coincidieran en una actividad. Según contó la comunicadora, él se ofreció a llevarla hasta su casa y ese momento abrió la puerta a una mayor cercanía entre ambos.

Después de aquel encuentro, las conversaciones se hicieron más frecuentes y comenzaron las invitaciones para tomar café. Esos espacios les permitieron conocerse mejor y pasar de los primeros acercamientos a una relación sentimental.

Este nuevo capítulo llega después de la muerte de su esposo, el periodista Gerardo Zamora, en 2023.