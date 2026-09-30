Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Luego de varios días de especulaciones y tras trascender el acercamiento entre ambos, la reconocida periodista y presentadora Ginnés Rodríguez confirmó públicamente que inició una nueva relación sentimental.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, Rodríguez expresó la alegría que atraviesa en esta nueva etapa, destacando que se trata de un sentimiento que llegó de manera inesperada a su vida.

“Llegó para quedarse”

En su mensaje, la comunicadora fue sincera sobre el impacto de esta oportunidad en su entorno personal, asegurando que se siente agradecida y en paz.

“Debo confesar que este video nunca imaginé estarlo haciendo, tampoco me imaginaba haciéndolo tan pronto (…) Sin buscarlo, sin esperarlo, sin proponérmelo, sin creer que podía llegar en mi vida, pues de pronto llega un amor bonito”, manifestó entre sonrisas Rodríguez.

La periodista resaltó las cualidades de su pareja y el trato recibido.

“Alguien con quien te sentís segura, protegida, amada y alguien que te dice: ‘No se preocupe, yo me encargo'”, destacó.

Rodríguez acompañó el metraje con un texto donde enfatizó que ambos son personas de fe y que ha encontrado en el agradecimiento la mejor forma de sanar y honrar el pasado.

Llegó un amor bonito y tenía que darme la oportunidad. Los dos somos personas de fe y hemos pedido a Dios y al Virgencita que nos ilumine en cada decisión. Pero tengo que decirles que he encontrado en el agradecimiento y en vivir la vida intensamente la mejor forma de sanar el dolor y honrar la vida de quienes nos han hecho mejores personas y nos siguen cuidando desde el cielo”, escribió.

Aunque en días anteriores trascendió que el acercamiento se dio con el abogado, exalcalde y representante ante el BCIE, Erwen Masís, la periodista recalcó que mantendrá la discreción sobre su vida privada, al tiempo que agradeció las muestras de cariño y los mensajes positivos que ha recibido por parte de su audiencia.