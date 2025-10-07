Cuatro atletas ticos estarán participando desde hoy y hasta el 12 de octubre en el Campeonato Panamericano y la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia Aeróbica, los cuales se realizan en Punta del Este, Uruguay.

Ximena Soto, Monserrat Coto y Elena Alvarado, representan a “Gravite”, junto a la instructora Heika del Sol Salas. Esta última estará participando tanto en el Campeonato Panamericano como en la Copa, con su Club Sun Flips.

“Las gimnastas dedican dos horas diarias a su preparación, combinando trabajo físico, técnico y artístico. Además, los sábados realizan clases complementarias de artística”, explicó Heika del Sol Salas Castro. La sede es el Campus de Maldonado, hasta donde han llegado 537 participantes en ambos certámenes.

Recordemos que como tal la gimnasia aeróbica es un deporte de competición que consiste en ejecutar una rutina de alta intensidad con música, que combina elementos de baile, acrobacias, fuerza y también se les una la flexibilidad.

Las rutinas son de entre uno y dos minutos y requieren movimientos continuos, flexibilidad, fuerza y elementos de dificultad. Todo esto debe llevarse con una perfecta ejecución y un uso estético del movimiento.

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) la regula y Costa Rica la dirige la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines de Costa Rica. Hay pruebas individuales, en pareja, trío y también en grupo.