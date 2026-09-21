Gimnastas ticos ganan 19 medallas

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La selección nacional de Gimnasia Artística de Costa Rica completó una actuación histórica en el XIV Campeonato Centroamericano y del Caribe El Salvador 2026, cosechando un total de 19 medallas. Con una delegación de 30 competidores, el equipo patrio regresa al país con un botín de tres preseas de oro, cinco de plata y once de bronce.

Gael Zamora:

La gran figura juvenil

El gran protagonista de la delegación costarricense fue el juvenil Gael Zamora, quien firmó una jornada memorable al adjudicarse de manera individual las tres medallas de oro ganadas por el país.

Zamora demostró un dominio absoluto en su categoría al coronarse campeón en la prueba de Todo Evento, así como en las finales individuales de Piso y Barra, consolidándose como la gran promesa de la gimnasia regional.

Cierre triunfal en

la categoría mayor

La noche de este sábado llegaron las tres últimas medallas en el cierre del torneo para la categoría mayor femenina. La atleta Rachel Rodríguez brilló al adueñarse de la medalla de plata en viga y un bronce en Barras Asimétricas.

Por su parte, Mariana Andrade se dejó la presea de bronce en Piso y finalizó sexta en barras asimétricas. La participación femenina se completó con destacadas actuaciones de Samantha Marín, cuarta en viga, y Franciny Morales, quinta en salto.

En la rama masculina mayor, Luis Zamora efectuó un sólido torneo al colocarse en la cuarta posición en salto, barras paralelas y barra fija, además de un quinto lugar en anillas.

Proyección e impacto regional El certamen se realizó del 14 al 20 de septiembre en el Complejo Polideportivo de Ciudad Merliot, en Santa Tecla, El Salvador.

La competencia reunió a atletas en las categorías UPAG, Juvenil y Adulto de nueve países: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, México, Puerto Rico y El Salvador.

La delegación costarricense viajó con el valioso apoyo del Icoder y la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines de Costa Rica.