

Francisco Brenes Herrera

Costa Rica celebró su sexta medalla de oro en el XIII Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artística, gracias a la brillante actuación de Ariel Villalobos en la categoría Senior. El tico se impuso en el All Around, donde además compartió podio con su compatriota Andrés Valverde, quien se quedó con la plata. Ambos disputarán este viernes la final por aparatos.

La cosecha nacional también incluyó bronce por equipos en la categoría juvenil masculina, con Santiago Cao, Emiliano Prisco y Sebastián Fernández como grandes protagonistas. El certamen se desarrolla en el Gimnasio Nacional Eddy Cortés, ubicado en La Sabana, con la participación de 132 atletas de nueve países. Las otras 5 preseas doradas fueron conseguidas por el joven Daniel Loría.