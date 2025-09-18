Una cantidad importante de al menos 60 jóvenes de la Juventud del Partido Liberación Nacional (PLN), saldrían de la agrupación, según confirmó a diarioextra.com el diputado Gilberth Jiménez, quien también abandonó las tiendas verdiblancas.

Según Jiménez, la decisión se fundamenta en que muchos miembros de esta agrupación no se sienten identificados con el PLN y reclaman haber quedado fuera de los procesos de renovación internos. Además, no se descarta que vayan a otras agrupaciones en medio de la campaña electoral.

“Dentro de Liberación tienen (la Juventud) un aislamiento, un distanciamiento, un rechazo sin oportunidad de crecer”, explicó el diputado Jiménez. Agregó que un 95% de las personas no quieren saber nada del PLN.

Personas de Los Santos, Pococí, Aserrí, Acosta y otros lugares estarían abandonando el partido. Representantes de Limón y Guanacaste también saldrían de la agrupación.

“Los jóvenes irán buscando mejores opciones (…) podría haber un acercamiento al oficialismo. La gente quiere un cambio”, explicó Jiménez.

El diputado aseguró que la falta de identidad y arraigo con el partido el principal motivo de la decisión de al menos 60 miembros.

Enfatizó que muchos de estos jóvenes le han consultado sobre su salida del partido y su respuesta ha sido que nunca se “había sentido tan feliz como ahora”.

“Ellos me dicen que quieren hacer lo mismo, (salir del partido). Es una decisión muy personal, muy propia y como ellos dicen, en el PLN siguen las mismas argollas, las matráfulas y pantomimas de procesos y no dan opciones a personas que realmente desean beneficiar al país”, afirmó el diputado independiente.

Vicepresidenta de la Juventud

María Paula Montano, vicepresidenta Juventud del Partido Liberación Nacional (PLN), fue una de las que renunció al partido.

“Mi salida se debe a una decisión personal. Donde no hay convicción verdadera, uno no debe estar y en este caso, no me sentía motivada ni inspirada por el mensaje, ni del candidato, ni del Partido”, dijo Montano a diarioextra.com.

El exdiputado y excandidato verdiblanco, Antonio Álvarez Desanti, también confirmó la salida de varios jóvenes del PLN y lamentó lo sucedido. Explicó que se debe tomar con humildad la situación.

“Me ha causado una gran preocupación y tristeza que en las últimas horas han abandonado el partido una cantidad importante de dirigentes, entre ellos, lo más lamentable, personas jóvenes como la vicepresidenta de la juventud liberacionista, un representante en la Asamblea Nacional del Partido por la zona de Guanacaste, también representante de los jóvenes, una líder en materia de discapacidad y varios altos dirigentes del Cantón Central de San José”, dijo Álvarez.

La decisión y la cantidad de personas que abandonarían el partido se daría a conocer en las próximas horas.

Colaboró Gustavo Castro de Extra Noticias.