Gilbert Díaz denuncia presunta injerencia del Gobierno en el SEC

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz, denunció una presunta injerencia del Gobierno, que atribuye al ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, para supuestamente influir en las decisiones internas de la organización sindical.

Díaz aseguró que las aparentes acciones buscan debilitar al sindicato debido a su oposición al Gobierno y a sus políticas educativas, tanto de la actual administración como de la anterior.

Las declaraciones las brindó este miércoles durante una conferencia de prensa, en la que también participaron representantes de los tribunales Electoral y de Ética y Disciplina del SEC.

“Lo que hoy nosotros hemos denunciado es la injerencia del Gobierno, dirigida por Rodrigo Chaves, el querer tomar al SEC, el querer aprovecharse de un movimiento interno democrático que el SEC tiene”, afirmó Díaz.

El dirigente relacionó sus señalamientos con el proceso electoral interno, en el que su tendencia, Unidad y Trabajo (UTRA), fue declarada ganadora luego de que se excluyera de la contienda a Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), encabezada por la exsecretaria general Yorgina Alvarado.

Díaz sostuvo que, desde que el mandatario se refirió públicamente a él y a las elecciones sindicales, se han presentado una serie de acciones que considera dirigidas a perjudicarlo y a afectar al SEC.

“Somos un sindicato fuerte, somos un sindicato que denunciamos las injusticias, que defendemos la democracia de este país, que defendemos el presupuesto de la educación, que defendemos la educación pública”, manifestó.

El presidente del SEC también afirmó que existen directrices en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que, a su criterio, obstaculizan el funcionamiento de la organización.

Disputa por el SEC

Los señalamientos se producen en medio de un conflicto interno por el control del sindicato durante los próximos cuatro años.

5 de agosto: Rodrigo Chaves cuestiona públicamente a Gilbert Díaz, sus ingresos y las elecciones internas del SEC.

10 de agosto: El SEC desmiente las declaraciones de Rodrigo Chaves y anuncia acciones legales.

19 de agosto: Gilberth Díaz presenta una querella contra Rodrigo Chaves por presunta difamación.

19 de setiembre: El Tribunal de Ética y Disciplina del SEC resuelve expulsar a Yorgina Alvarado y Marcos Rodríguez.

23 de setiembre: La diputada oficialista Kattia Calvo presenta un proyecto de ley que propone modificar las reglas de reelección de dirigentes sindicales.

30 de setiembre: El Tribunal Electoral del SEC excluye a FARO y declara ganadora a UTRA.

1 de octubre: Yorgina Alvarado recurre al Ministerio de Trabajo para impugnar la declaratoria toral del SEC.

5 de octubre: Gilberth Díaz y la Fiscalía sindical presentan denuncias penales por presuntas irregularidades por administración fraudulenta del SEC hacia Yorgina Alvarado y Marcos Rodríguez.

Alvarado, por su parte, cuestionó las expulsiones ante el Ministerio de Trabajo. Según Díaz, la intervención de esa cartera en el conflicto vulnera la autonomía sindical y las competencias de los órganos internos de la organización.

El dirigente sostuvo que la decisión de expulsar a ambos representantes se mantiene dentro de la estructura sindical y que cualquier cuestionamiento debe resolverse en los tribunales correspondientes.

También denunció que los exdirigentes mantienen el control de las redes sociales del sindicato y que no han entregado las claves ni las tarjetas que, según afirmó, deben devolver a la organización.