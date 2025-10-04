El paso por la Ruta 1, en el sector de Cambronero, se mantiene totalmente cerrado al tráfico tras un gigantesco deslizamiento provocado por las recientes e intensas lluvias.

La gravedad del suceso es evidente. En fotografías se muestra cómo el terreno cedió, llevándose casi la totalidad de la calzada.

El asfalto simplemente desapareció, dejando un abrupto corte en la carretera.

Además de destruir parte de la vía, la caída de material arrastró el tendido eléctrico, dejando el poste de luz peligrosamente inclinado sobre el precipicio.

Los cables se aprecian colgando, confirmando la afectación total de la infraestructura en el punto.

Afortunadamente, las autoridades no reportan personas afectadas tras el evento.

Sin embargo, la magnitud del daño sugiere que la rehabilitación de la ruta será una tarea compleja y larga.

Se emite un llamado urgente a la ciudadanía para que bajo ninguna circunstancia intenten cruzar o acercarse al sector del derrumbe por el peligro inminente de más deslizamientos.