Gianni Infantino pide disculpas por querer privatizar el Mundial

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

(AFP). El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó disculpas ante los miembros del Consejo Ejecutivo por la forma en que gestionó su fallido proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, un mea culpa insuficiente para sus detractores.

“En primer lugar quiero decir que pedimos disculpas por los errores cometidos en la gestión y la comunicación” de este proyecto, “que han tenido numerosas consecuencias”, aseguró Infantino en un vídeo difundido en la página web de la FIFA poco después del Consejo celebrado en Zúrich.

El dirigente ítalo-suizo se expresaba por primera vez ante los miembros de dicho Consejo, el primero que se celebraba desde el escándalo que estuvo a punto de costarle el cargo a finales del verano.

El último Mundial se realizó en Norteamérica. Foto: AFP

La revelación por parte de los medios, a comienzos de agosto, de su proyecto secreto de abrir el Mundial a inversores privados desencadenó una oleada de críticas sin precedentes; la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática piden desde entonces su dimisión.

Era, por tanto, el momento de dar explicaciones a algunos de los 37 miembros de este Consejo que se oponían al proyecto.

“Hemos tenido un debate constructivo”, consideró Infantino.

El ítalo-suizo es por ahora el único candidato a la presidencia de la FIFA, que dirige desde 2016 y donde aspira a la reelección en marzo de 2027.

El plazo para presentar otras candidaturas para esos comicios termina el 18 de noviembre.