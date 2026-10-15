Gianni Infantino pide disculpas por querer privatizar el Mundial

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(AFP). El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó disculpas ante los miembros del Consejo Ejecutivo por la forma en que gestionó su fallido proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, un mea culpa insuficiente para sus detractores.
“En primer lugar quiero decir que pedimos disculpas por los errores cometidos en la gestión y la comunicación” de este proyecto, “que han tenido numerosas consecuencias”, aseguró Infantino en un vídeo difundido en la página web de la FIFA poco después del Consejo celebrado en Zúrich.
El dirigente ítalo-suizo se expresaba por primera vez ante los miembros de dicho Consejo, el primero que se celebraba desde el escándalo que estuvo a punto de costarle el cargo a finales del verano.
La revelación por parte de los medios, a comienzos de agosto, de su proyecto secreto de abrir el Mundial a inversores privados desencadenó una oleada de críticas sin precedentes; la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática piden desde entonces su dimisión.
Era, por tanto, el momento de dar explicaciones a algunos de los 37 miembros de este Consejo que se oponían al proyecto.
“Hemos tenido un debate constructivo”, consideró Infantino.
El ítalo-suizo es por ahora el único candidato a la presidencia de la FIFA, que dirige desde 2016 y donde aspira a la reelección en marzo de 2027.
El plazo para presentar otras candidaturas para esos comicios termina el 18 de noviembre.