La Contraloría General de la República (CGR) señaló varias deficiencias en la gestión de proyectos tecnológicos de Hacienda Digital lo que limita el impacto de la estrategia de transformación institucional del Ministerio de Hacienda.

Hacienda Digital es la propuesta que impulsó el actual Gobierno, para modernizar los sistemas tributarios, aduaneros y financiero del Estado, así como la eficiencia del gasto público y la mejora del servicio a la ciudadanía, pero según el informe de la Contraloría (DFOE-FIP-IAD-00004-2025), su impacto no ha sido el esperado.

El ente identificó que no se cuenta con un listado de los proyectos en curso, ni se da un seguimiento que permita reconocer cuando no se cumple el cronograma de las tareas, los costos o la calidad de los productos.

“La correcta gestión de los proyectos tecnológicos es esencial para modernizar los sistemas, mejorar el cumplimiento tributario, la eficiencia de la administración financiera y asegurar una provisión oportuna de servicios públicos a la ciudadanía”, comentó Julissa Sáenz, gerente fiscalización para el desarrollo de finanzas públicas de la Contraloría.

En cuanto a la documentación, se elaboró sin acuerdos formales para el inicio de la confección de las plataformas nuevas, un plan que detalle los beneficios de estas, o la lista de entregables que debería de recibir Hacienda.

Solo uno de los proyectos posee una “estructura de desglose de trabajo”, que es una herramienta en la gestión de proyectos, utilizada para representar visualmente todas las tareas asociadas, y las actas de esta carece de las firmas del ministerio de Hacienda.

Según lo que señala la Contraloría, la ausencia de estos documentos y de mecanismos de monitoreo compromete la sostenibilidad del proyecto e incrementa los riesgos de fallas en la implementación. En el proceso de transición de los sistemas actuales a las nuevas plataformas como Tribu-CR, no se elaboró una estrategia para el despliegue de las soluciones tecnológicas.

Además, el informe cuestiona que los materiales para la capacitación de los usuarios no estuvieran listos a pocos días del arranque de las plataformas.

“La falta de un enfoque completo y bien estructurado puede propiciar la falta de interoperabilidad entre sistemas, errores en la migración de datos, usuarios no preparados, deficiencias en el soporte técnico y dificultades en la operación continua de los sistemas”, se lee en el documento.

Hacienda responde

El Ministerio de Hacienda refutó los señalamientos, indicando que el avance general del proyecto aumentó al 33% en el primer semestre del año, mientras que los pagos se mantuvieron sin cambios porque los recursos solo se desembolsan cuando los productos son validados y entregados por la empresa desarrolladora.

Además, criticó que la información está desactualizada, pues utilizan datos de diciembre de 2024, y destacó que el Banco Mundial realiza un seguimiento constante para evaluar el desarrollo de Hacienda Digital.

“Durante ese proceso de auditoría, los funcionarios de la Contraloría recibieron evidencia documental sobre las métricas de seguimiento, basadas en metodologías modernas que se utilizan para el Proyecto, mismas que no fueron consideradas como parte de la evidencia del trabajo realizado”, externó la cartera.

Con respecto al tiempo de ejecución, Hacienda informó que hasta finales de 2023 se adjudicaron y firmaron los contratos con las empresas responsables para iniciar con el desarrollo de los tres sistemas.

Hacienda Digital

Proyecto financiado por el Banco Mundial y representa una actualización tecnológica en los procesos del ministerio de Hacienda.

Lo compone:

• Tribu-CR: Con fecha de arranque el 06 de octubre del 2025.

• Atena: Plan piloto en la Aduana de Caldera en octubre del presente año.

• CR-Teza: Lanzamiento en mayo del 2026 para realizar el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2027.