Guadalupe FC no logra salir del último lugar en el Torneo de Apertura 2025 y su gerente general, Robert Garbanzo, fue tajante al evaluar el rendimiento del equipo. El directivo reconoció que la primera vuelta del campeonato fue mala y que no se alcanzaron los objetivos planteados.



Garbanzo, sin embargo, aseguró que la institución mantiene la motivación para lo que viene y que trabajan en corregir los errores con la intención de mejorar en la segunda parte del certamen.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña