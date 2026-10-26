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El magistrado Gerardo Rubén Alfaro presentó los motivos por los cuales considera es la mejor opción a presidir la Corte Suprema de Justicia.
“Estoy preparado para llevar al Poder Judicial por mejores caminos. El presente y el futuro son muy retadores, lo que observamos y sentimos no es una película, es una realidad”, dijo.
Alfaro indicó que urge acelerar los cambios para el Poder Judicial, “sin excusas”.
Aseguró que hay 7 retos que el Poder Judicial debe enfrentar:
“Impulsaré una agenda tecnológica, lo mediremos por los resultados y cómo mejoramos el acceso a la ciudadanía. La transformación digital debe ayudar para facilitar acceso a los servicios”, agregó.
Alfaro fue enfático en que es necesario enfrentar el “monstruo” del crimen organizado.