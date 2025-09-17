El atleta costarricense Gerald Drummond no logró el objetivo de meterse en la final de los 400 metros con vallas del Mundial de Atletismo en Japón.

La mañana de este miércoles participó en Tokio y su tiempo fue de 49.58, para llegar en la posición sétima de su heat. El mejor fue el estadounidense Benjamin con 47.95

Recordemos que el lunes pasado tuvo su primera prueba y detuvo el cronómetro en un 48.81, su mejor tiempo de la temporada, con lo que logró meterse en esta semifinal.

Este fue su tercer campeonato mundial.