Gerald Drummond fue descalificado de los 400 m vallas

Lo que parecía ser una nueva medalla para Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 terminó convirtiéndose en una enorme decepción para Gerald Drummond.

El vallista costarricense había cruzado la meta en la tercera posición de la final de los 400 metros con vallas, con un tiempo de 49.65 segundos, resultado que inicialmente le otorgaba la medalla de bronce. Sin embargo, minutos después de finalizada la competencia, los jueces determinaron su descalificación por una infracción al reglamento técnico de World Athletics.

La decisión se fundamentó en la Regla Técnica 22.6.1, que regula las pruebas con vallas. Dicha normativa establece la descalificación automática de un atleta cuando, al superar un obstáculo, el pie o la pierna pasa por cualquiera de los lados de la valla y por debajo del plano horizontal de la parte superior de la misma.

Tras revisar la acción, los oficiales concluyeron que Drummond incurrió en esa infracción durante la carrera, por lo que su resultado fue anulado y quedó fuera de la clasificación oficial.

La resolución significó un duro golpe para el costarricense, quien había realizado una sólida competencia y parecía asegurar una nueva medalla internacional para el país.