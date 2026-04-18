Gerald Drummond arrancó temporada 2026 con podio

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

El atleta costarricense Gerald Drummond, dos veces olímpico, tuvo participación este fin de semana en el Tom Jones Memorial Invitational, disputado en Florida, Estados Unidos, como parte del inicio de su temporada 2026.

Drummond registró un tiempo de 49.39 segundos, resultado que le permitió ubicarse entre los tres mejores de la prueba.

La competencia fue ganada por Trevor Bassitt, con 47.82, seguido de Ja’Qualon Scott, quien detuvo el cronómetro en 48.22.

Enfocado en lo que viene

El vallista nacional mantiene la mira en afinar su rendimiento de cara a los próximos compromisos del calendario, tanto a nivel local como internacional.

Entre sus objetivos destacan el Campeonato Nacional, el Campeonato Centroamericano en Nicaragua y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.