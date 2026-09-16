Gerald Campos responde sobre operativos en Cartago y solicitud de cédulas

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, explicó lo ocurrido en los operativos en Cartago del lunes 14 de setiembre y rechazó que se buscara impedir el ingreso de ciudadanos a los actos de independencia.

Los oficiales de Fuerza Pública fueron cuestionados por un sector de la ciudadanía y de diputados de oposición por solicitar cédulas durante la sesión de Consejo de Gobierno celebrada en Cartago.

Campos dijo que el operativo fue similar al de años anteriores.

“Si hacemos operativos se molestan, y si no hacemos operativos, se molestan”, dijo el jerarca de Seguridad.

Además, el ministro mencionó que el objetivo era proteger a niños y menores.

“Teníamos información de grupos violentos que iban a generar disturbios”, aseguró Campos.

Sobre las cédulas

Gerald Campos mencionó que no es extraño que se soliciten cédulas y menos en una provincia que de momento es la que registra más homicidios.

“Revisamos con cédula para ver si eran de las personas buscadas”, aseguró el Ministro.

La explicación fue dada durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial tras consultas de la presidenta Laura Fernández.

La propia presidenta dijo que no cargará en su conciencia si un niño u otra persona hubiera salido herida por posibles actos violentos.