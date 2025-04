Gerald Campos, ministro de Justicia, anunció que renunció al cargo de subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El anuncio de Campos llega después de que 10 magistrados de la Corte Plena le negaran ampliar el plazo del permiso sin goce de salario en su cargo de ministro.

“Aquí no privan intereses económicos porque si no fuera así no habría venido al gobierno”, dijo en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Campos indicó que por ahora tiene un futuro laboral al 8 de mayo de 2026: “Gracias a Dios existe el programa Brete”.

“Ningún servidor público se puede dejar intimidar cuando son otros los intereses que privan de otros jerarcas por no servir al país”.

El jerarca tenía la acción de presentar un recurso de reconsideración, para que los magistrados volvieran a votar sobre esa decisión, sin embargo, optó por no hacerlo.