Gerald Campos: “Quisiera tener los recursos del Poder Judicial para hacer las delegaciones y comprar las patrullas que me faltan”

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, dijo que desearía tener los recursos del Poder Judicial para ejecutar más proyectos dentro del Ministerio.

Las declaraciones fueron dadas durante la inauguración de la delegación en Desamparados Norte.

Gerald Campos. Foto: Isaac Villalta.

“Quisiera tener los recursos del Poder Judicial para hacer las delegaciones y comprar las patrullas que me faltan”, mencionó Campos.

Además, el jerarca aseguró que la próxima semana habrá una nueva inauguración de otra sede policial. Será en Nicoya en el marco de la Anexión.

“Hay gente que llora por presupuesto. Esa gente no sabe administrar”, dijo el jerarca mientras resaltaba las nuevas obras.

Desamparados tiene ahora una nueva delegación que albergará más de 80 oficiales luego de una inversión de $3 millones.