Gerado Rubén Alfaro: “Ceder en la independencia judicial, ni un ápice”

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Cuenta con 36 años de carrera ininterrumpida en el Poder Judicial, como defensor público, juez de juicio, de apelación y magistrado de casación penal.

Alfaro postula su nombre prometiendo un “liderazgo firme, sereno y con mesura”.

Sus ejes prioritarios serán la defensa de la independencia judicial, el tema presupuestario del Poder Judicial, abordaje del rezago y la mora judicial, y atender las condiciones salariales de 14 mil funcionarios.

Ubica como primera tarea la defensa de la independencia y de la institucionalidad democrática, sosteniendo que “el juez tiene que ser independiente de cualquier tipo de presión externa”.

“Diálogo siempre; ceder en la independencia judicial, ni un ápice. Tenemos en este momento que defender la independencia, tenemos que defender la institucionalidad democrática”, dijo.

El integrante de la Sala III está a favor de abrir el debate para limitar la reelección a dos periodos, condicionando la edad de ingreso para coincidir con la jubilación.

“Nosotros no estamos nadando en plata, cada céntimo tiene una justificación. No estamos para no rendir cuentas, o sea, nosotros estamos abiertos a la rendición de cuentas”, dijo.

Foto: Isaac Villalta.

Asimismo, respalda la legislación actual de limitar la gestión del fiscal general a un máximo de dos periodos (8 años).