Gerado Rubén Alfaro: “Ceder en la independencia judicial, ni un ápice”

Magistrada de la Sala III. Tiene 59 años. Es magistrado desde el 2019, nunca se ha reelegido. Juez penal con 36 años de experiencia.

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Cuenta con 36 años de carrera ininterrumpida en el Poder Judicial, como defensor público, juez de juicio, de apelación y magistrado de casación penal.

Alfaro postula su nombre prometiendo un “liderazgo firme, sereno y con mesura”.

Sus ejes prioritarios serán la defensa de la independencia judicial, el tema presupuestario del Poder Judicial, abordaje del rezago y la mora judicial, y atender las condiciones salariales de 14 mil funcionarios.

Ubica como primera tarea la defensa de la independencia y de la institucionalidad democrática, sosteniendo que “el juez tiene que ser independiente de cualquier tipo de presión externa”.

“Diálogo siempre; ceder en la independencia judicial, ni un ápice. Tenemos en este momento que defender la independencia, tenemos que defender la institucionalidad democrática”, dijo.

El integrante de la Sala III está a favor de abrir el debate para limitar la reelección a dos periodos, condicionando la edad de ingreso para coincidir con la jubilación.

“Nosotros no estamos nadando en plata, cada céntimo tiene una justificación. No estamos para no rendir cuentas, o sea, nosotros estamos abiertos a la rendición de cuentas”, dijo.

Foto: Isaac Villalta.

Asimismo, respalda la legislación actual de limitar la gestión del fiscal general a un máximo de dos periodos (8 años).