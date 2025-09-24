Una afectación eléctrica que está provocando la paralización del espacio aéreo costarricense tiene a cientos de viajeros en la incertidumbre sobre el futuro de sus vuelos durante las próximas horas.

Javier Leitón, quien está en el aeropúerto Juan Santamaría y viajaba a Toronto, Canadá, relató a Diario Extra que existe molestia de los pasajeros sobre la situación, ya que han recibido poca información de las aerolíneas.

“Después de abordar el avión nos dijeron que teníamos que desocupar porque había un problema con la torre de control, son las 8:30 a.m. y la gente está molesta, no nos han resuelto nada”, afirmó.

Leer más: País en alerta: Espacio aéreo costarricense paralizado

Leitón aseguró que les adelantaron que sería al mediodía cuando les darían más detalles de sus vuelos.

“La gente está un poco molesta porque pierde conexiones con otras aerolíneas y vuelos”, destacó.

El afectado indicó que tras varias horas de espera, le avisaron que el vuelo sería reprogramado hasta este jueves 25 de setiembre.

Las autoridades de Aviación Civil han indicado que se encuentran realizando las acciones respectivas para volver a restablecer las condiciones normales del espacio aéreo.