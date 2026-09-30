Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Segura, alias “Gemelo”, mantenía una importante alianza con otros grupos criminales de la capital para enfrentar a la estructura delictiva de “Los Lara” y “Los Myrie”.

Así lo aseguró Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras la captura de “Gemelo” en Colombia.

En apariencia, Segura habría ido a Colombia para escapar de esta disputa por narcomenudeo y de ataques sicarios.

“El grupo que lideraba alias Gemelo estaba asociado al grupo de alias Churro, así como el grupo liderado por Lilo y Quitín, quienes se dedicaban a la venta de drogas y controlaban gran parte del sur de la capital”, dijo.

Muñoz explicó que estos enfrentamientos causaron en el pasado una gran cantidad de homicidios en la capital, debido a la pugna por estos territorios de narcomenudeo.