Un incendio registrado este viernes en León XIII atendido por los cuerpos de emergencia, también trajo el rescate de un gato que, pese a sufrir una fractura en la cadera, logró sobrevivir.

El animal fue localizado entre las llamas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, que lo puso a salvo y lo entregó a rescatistas para su atención inmediata. Actualmente, recibe cuidados especializados para su recuperación.

La emergencia fue atendida en horas de la noche y requirió la acción conjunta de unidades de Bomberos y apoyo de organizaciones de protección animal.