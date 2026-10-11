Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan la tentativa de homicidio de un hombre de 36 años que fue atacado a balazos la noche de este sábado mientras se encontraba en la entrada de una vivienda en Siquirres, Limón.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades judiciales, los hechos ocurrieron a eso de las 11:05 p. m. en el sector de Herediana de Germania.

Trascendió que el afectado, identificado con el apellido Guerrero, estaba en el corredor del inmueble cuando fue sorprendido por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra alguna y por causas que aún se investigan, los gatilleros abrieron fuego repetidamente en su contra.

Guerrero fue alcanzado por los proyectiles, sufriendo dos heridas de bala en el cuello y una más en una de sus extremidades superiores.

Tras el ataque, la víctima fue llevada inicialmente al Hospital de Limón para su estabilización y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente se le trasladó al Hospital de Guápiles, donde permanece bajo atención médica especializada.

Agentes del OIJ de Siquirres realizaron la recolección de indicios en la escena del crimen e iniciaron las pesquisas correspondientes para dar con el paradero de los agresores y determinar el móvil del ataque.