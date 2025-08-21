Esta semana, el popular streamer y creador de contenido en español, Ibai Llanos, inició una original competencia gastronómica que rápidamente se volvió viral: el Mundial de Desayunos.

El objetivo, según Llanos, es terminar el eterno debate sobre cuál país tiene la mejor gastronomía del mundo.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española. Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, afirmó el influencer.

Según lo ha mostrado en sus videos, los enfrentamientos se organizan en formato de torneo (octavos, cuartos, semifinales y final), y los ganadores de cada ronda se eligen por votación en los comentarios de sus publicaciones.

Mediante un sorteo realizado por Llanos, los enfrentamientos serán:

Perú contra México.

Reino Unido contra Argentina.

Colombia contra Costa Rica.

Estados Unidos contra Bolivia.

España contra Francia.

Guatemala contra Ecuador.

Japón contra Chile.

Venezuela contra República Dominicana.

Participación de Costa Rica

Este martes le tocó a Costa Rica entrar en competencia. El streamer presentó el tradicional gallo pinto frente a las arepas de Colombia.

Por ahora, el duelo continúa en redes sociales, donde los seguidores del streamer siguen votando a través de los comentarios en cada video que publica.