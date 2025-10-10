El próximo ajuste en los precios de los combustibles traería movimientos mixtos para los consumidores costarricenses.

Según las variaciones registradas en los mercados internacionales, las gasolinas mostrarían una leve disminución, mientras que el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) experimentarían incrementos.

De acuerdo con los datos preliminares entregados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) este viernes 10 de octubre, el litro de gasolina súper bajaría ₡12, pasando de ₡677 a ₡665, y la gasolina regular disminuiría ₡22, de ₡662 a ₡640.

En contraste, el diésel aumentaría ₡4 por litro, al pasar de ₡556 a ₡560, y el cilindro de gas de 25 libras subiría ₡55, pasando de ₡7.003 a ₡7.058.

La confirmación o no de estos ajustes está sujeto a la respuesta del ente regulador.

El comportamiento de los precios responde a una combinación de factores internacionales que han afectado de manera desigual a los productos derivados del petróleo.

En el caso de las gasolinas, la tendencia a la baja se explica principalmente por el aumento en los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos, donde las reservas de petróleo crecieron en 1,8 millones de barriles y las existencias de gasolina en 4,1 millones.

Este incremento se debe a refinerías que operan al 94% de su capacidad total y a una menor demanda tras el fin de la temporada alta del verano.