El conjunto de combustibles como gasolina Súper, Regular, Jet Fuel y diésel se mantiene como el principal grupo de productos que Costa Rica importa, con un monto superior a los $600 millones en el segundo trimestre del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De acuerdo con información de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), se han adquirido más de 11 millones de barriles de estos combustibles, principalmente provenientes de Estados Unidos.

A los hidrocarburos les siguen otros bienes: circuitos integrados con $239 millones, medicamentos para uso humano por $153 millones y jeringas y agujas con $126 millones, que completan los cinco productos más importados por el país.

En total, las importaciones entre abril y junio sumaron más de $6,91 mil millones, con un 55% del total concentrado en compras a Estados Unidos y China.

En contraste, las exportaciones costarricenses alcanzaron $6,59 mil millones, de acuerdo con las cifras preliminares del INEC. La balanza comercial presentó un déficit de $317 millones, explicado por un mayor gasto en importaciones frente al valor de las ventas al extranjero.

Al comparar con el mismo periodo de 2024, la cifra muestra una reducción significativa, ya que en ese entonces el déficit superaba los $1,80 mil millones. Esto se atribuye a la disminución en el valor de las importaciones y al crecimiento de las exportaciones.

“La caída de nuestras importaciones genera una pérdida del dinamismo producto de la revaluación del dólar, lo que tiende a provocar una contracción de la capacidad de demanda. Esta situación la enfrentan múltiples sectores por la pérdida de competitividad del país, pues disminuye la demanda de bienes y servicios importados”, explicó Renzo Céspedes, especialista en comercio internacional.

Con los resultados del primer trimestre de 2025, la balanza comercial acumulada supera los $1.127 millones en déficit, según el INEC.

Comercio según la Aduana

• Santamaría: $6,11 mil millones (45%)

• Limón: $4,51 mil millones (33%)

• Peñas Blancas: $1,18 mil millones (9%)

• Caldera: $885 millones (7%)

• Central: $489 millones (4%)

• Paso Canoas: $305 millones (2%)

Fuente: INEC

¿Qué es la balanza comercial?

La balanza recoge la totalidad de las exportaciones de bienes que el país realiza frente a la totalidad de importaciones. Es la relación entre el ingreso y la salida de divisas que se generan por concepto de comercio internacional.

Instituciones presentan diferencias en sus estadísticas:

• Procomer: $3.958 millones

• BCCR: $1.489 millones

• INEC: $1.127 millones