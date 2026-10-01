Gasolina vuelve a subir de precio: Estos son los nuevos montos

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Costa Rica importa el 100% de los combustibles terminados que consume, lo que expone directamente las tarifas locales a las fluctuaciones del mercado global.

En esta fijación tarifaria, el fuerte incremento internacional del diésel reducirá su margen histórico y provocará que supere el precio por litro de las gasolinas.

En cifras

De acuerdo con el estudio extraordinario de setiembre de 2026 realizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) —basado en las compras de Recope entre el 14 de agosto y el 10 de setiembre—, las variaciones aprobadas son las siguientes:

Diésel: Aumenta ₡97,00 por litro, pasando de ₡688,00 a ₡785,00 .

Aumenta por litro, pasando de ₡688,00 a . Gasolina Superior (RON 95): Aumenta ₡38,00 por litro, pasando de ₡726,00 a ₡764,00 .

Aumenta por litro, pasando de ₡726,00 a . Gasolina Regular (RON 91): Aumenta ₡12,00 por litro, pasando de ₡707,00 a ₡719,00 .

Aumenta por litro, pasando de ₡707,00 a . LPG (mezcla 70-30): Aumenta ₡4,00 por litro, pasando de ₡259,00 a ₡263,00 .

Aumenta por litro, pasando de ₡259,00 a . Gas GLP (cilindro de 25 libras): Aumenta ₡101,00 por cilindro, pasando de ₡7 071,00 a ₡7 172,00.

El panorama general

Dependencia del mercado externo: Las variaciones en los precios nacionales responden a la oferta y demanda internacional de los productos que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Cambio histórico en el diésel: Pese a que tradicionalmente el diésel ha mantenido un costo inferior por tener una carga impositiva menor, los recientes aumentos en sus precios internacionales superaron a los de las gasolinas, elevando su tarifa final por encima de ellas.

Sectores impactados: La subida en el diésel afecta directamente a actividades productivas clave que lo utilizan como insumo principal, entre ellas el transporte público, el transporte de mercancías y la generación eléctrica en plantas térmicas.

Entre líneas

Aplicación de fórmula: La ARESEP enfatizó que los ajustes no son discrecionales, sino el resultado de la metodología tarifaria vigente, que contempla precios internacionales, tipo de cambio e impuestos.

Rezagos de costo: El cálculo incluye el ajuste por diferencial entre la fecha en que Recope adquiere los embarques en el exterior y el momento en que recupera dichos costos con la venta en el mercado local.

Los nuevos precios comenzarán a regir a partir de la medianoche del día en que la resolución se publique en el Diario Oficial La Gaceta.