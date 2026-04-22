Gasolina subirá hasta ¢134 por litro

Debido a los conflictos internacionales que vive el mundo, así como el aumento de los precios del crudo de petróleo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció un aumento en el precio de los combustibles.

Según explicó Mario Mora, intendente de Energía, “este estudio, que contempla el análisis de 13 embarques de combustibles gestionados por Recope, refleja ya el impacto directo de la crisis y la guerra en Medio Oriente, situación que ha provocado el aumento en el precio del petróleo crudo, así como en el precio internacional de todos los combustibles terminados que importa Costa Rica”. La gasolina diésel sería la presentaría el mayor aumento de ¢134, para un costo final por litro de ¢699; mientras que el incremento de la Regular y Super sería de ¢122 y ¢82, dejando el costo del litro a ¢750 y ¢714 respectivamente.

“Es importante señalar que la autoridad reguladora se mantiene realizando el seguimiento permanente de los mercados energéticos con el propósito de valorar la evolución y tendencia de los precios internacionales de los combustibles que importa Costa Rica”, agregó Mora.

Dicho aumento podría llegar durante los primeros días de mayo ya que la Junta Directiva de la Aresep definirá el precio final el próximo 30 de abril.