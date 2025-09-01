A partir de la media noche de este lunes, llenar el tanque de su automóvil podría salirme más caro, ya que entrará a regir un nuevo ajuste a los precios de los combustibles tras la publicación realizada en Aresep.

Según los cálculos institucionales, la gasolina Regular y Diésel subirán hasta ¢7; mientras que el Súper y el Gas GLP percibirán un leve rebajo.

Mario Mora, intendente de Energía, explicó que los aumentos se deben al mercado internacional de los combustibles, los cuales han crecido por las recientes tensiones internacionales.

“El comportamiento de los inventarios de crudo en los Estados Unidos que continúan mostrando una alta volatilidad, la finalización del período de verano en el Hemisferio Norte que incide en una reducción de la demanda de combustibles, así como la incertidumbre que gira alrededor de la economía China y el alto consumos interno de la India”, detalló Mora.