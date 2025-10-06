El actor costarricense, Gary Centeno, reveló que estará en el nuevo programa de competencia “La isla: Desafío extremo”.

Esta será una producción de la cadena Telemundo en la que el tico será uno de los protagonistas.

El esperado formato llegará a la pantalla este martes 7 de octubre, cuando un grupo de 18 celebridades se enfrenten en intensas pruebas, todos con el objetivo de quedarse con el gran premio de 200 mil dólares (equivalente a más de 100 millones de colones).

Centeno, originario de San Carlos, se encuentra desde hace algunas semanas completamente aislado en una isla de República Dominicana, lugar donde se desarrolla la grabación del programa.

“¿Qué creen? Acepté este gran reto, ustedes saben que yo soy de retos, así que me vine aquí a La isla, pero necesito todo su apoyo, toda esa energía. Y les tengo una gran noticia, van a pasarlo por Telemundo Internacional, así que no hay duda para que desde ya me empiecen a apoyar. ¡Pura vida, Costa Rica! “, compartió en sus redes.

La producción será emitida de lunes a viernes y también los domingos a las 7 p.m., a través de un canal de televisión por suscripción.

Entre los rostros que se medirán con el tico destacan nombres como Mauricio Islas, Julieta Grajales, José María Galeano, Jason Romo y Zoraida Gómez, junto a otras figuras del entretenimiento.