Garantizarían derechos laborales en plataformas digitales

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley presentado por la legisladora frenteamplista Sofía Guillén, cuyo objetivo es garantizar los derechos laborales de los repartidores que trabajan para plataformas digitales.

El proyecto, registrado bajo el expediente 24.500, será remitido al plenario legislativo para su discusión por parte de los congresistas. Es importante señalar que deberá ser discutido por mociones de fondo vía artículo 137 (propuestas al contenido del proyecto) antes de que pase a primer debate.

Los legisladores que respaldaron el proyecto fueron Dinorah Barquero y Katherine Moreira (PLN), Manuel Morales (PPSD) y Priscilla Vindas Salazar (FA), quien estuvo como representante de Guillén.

¿De qué trata la propuesta?

El proyecto de ley propone reformar el artículo 18 del Código de Trabajo para establecer la presunción de laboralidad en las actividades de reparto realizadas a través de plataformas digitales.

Esto implica que, por defecto, las personas que prestan estos servicios serían consideradas trabajadoras bajo relación laboral, salvo que la plataforma pueda demostrar lo contrario.

La iniciativa busca garantizar el acceso a derechos laborales básicos como salario mínimo, jornada máxima, vacaciones, aguinaldo, seguro social y seguro de riesgos de trabajo, protegiendo así a quienes dependen económicamente de estas actividades y evitando la precarización laboral y la hiperdependencia.

Además, la reforma pretende llenar el vacío legal existente en Costa Rica sobre la regulación de plataformas digitales, alineándose con experiencias internacionales.

Tras conocer el aval, la diputada proponente, quien se encuentra en su periodo de lactancia, destacó en sus redes sociales lo siguiente:

“Los repartidores ponen el cuerpo bajo sol y lluvia para entregar pedidos, muchos trabajan largas jornadas y aun así ganan menos del salario mínimo. Como sociedad debemos proteger sus derechos, y las plataformas reconocer la relación laboral existente. No hay excusa para mantenerlos en la precariedad. Ahora corresponderá al plenario convertirlo en ley”.

“Se debe buscar un equilibrio”

En entrevista con Diario Extra, Rafael Rodríguez Salazar, abogado experto en Derecho Laboral y representante de la Firma de Abogados, destacó la importancia de que el país avance en una regulación que reconozca la relación laboral que, a su criterio, sí existe entre repartidores y plataformas digitales.

“Hoy día ya existen resoluciones judiciales nacionales que han reconocido la existencia de una relación laboral en algunos de estos casos, lo cual debe ser un punto de partida fundamental para cualquier propuesta legislativa.

Sin embargo, también es cierto que muchos colaboradores y asociaciones vinculadas a estas plataformas han manifestado su interés en que se establezca una figura de trabajo autónomo o dependiente económicamente, donde sin calificarse como relación laboral, existan deberes y responsabilidades recíprocas, incluyendo las obligaciones tributarias y de aseguramiento ante la seguridad social”, detalló.

También el jurista aseguró que la legislación debe buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la flexibilidad que caracteriza las nuevas formas de empleo digital, garantizando que ni las plataformas ni los colaboradores queden en un vacío legal.