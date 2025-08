Sebastián Barrantes Solano, el joven de 22 años que falleció en un accidente múltiple en Garabito, Puntarenas, era estudiante de Ingeniería Informática y estaba próximo a graduarse, según confirmó su papá a Diario Extra.

Barrantes era hijo de Marisol Solano Rodríguez, actual vicealcaldesa del cantón de Garabito. La Municipalidad emitió una esquela oficial lamentando el fallecimiento y expresando sus condolencias a la funcionaria y su familia.

El joven perdió la vida, cuando el pick-up en el que viajaba colisionó con un autobús que transportaba a 28 estudiantes, además de otros vehículos. El accidente ocurrió, en las cercanías de Villa Caletas, en la ruta hacia Punta Leona.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Sebastián estaba trabajando ese día junto a un compañero para ganarse un ingreso adicional aplicando herbicida con un dron. El segundo ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro médico.

“Él era un joven que no tomaba, no fumaba, no salía. Estaba enfocado en sus estudios y su futuro. Murió por la irresponsabilidad de alguien que sabía que ese bus no frenaba”, expresó su padre, Roberto Barrantes, desde Carolina del Norte, donde se encontraba al momento del accidente.