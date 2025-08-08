Grupo Extra le invita a vivir una experiencia inolvidable en el majestuoso Teatro Nacional con la icónica obra de danza contemporánea “La Sirenita”, de la reconocida compañía Danzay.

Para participar y llevarte una entrada doble, lo único que debes hacer es: seguir las redes sociales de @extraradiocr92.3 y @llegolahoracr.

¡Y listo! Ya estarás participando para sumergirte en esta joya escénica que celebra el arte, la emoción y el poder femenino. La obra se llevará a cabo en el Teatro Nacional justamente hoy a partir de las 8:00 p.m.

Bajo la dirección y coreografía de María Amalia Pendones, la obra se presentará los días 8, 9 y 10 de agosto de 2025, y se trata de una producción multidisciplinaria que fusiona ballet contemporáneo, danza aérea, videoarte, marionetas gigantes y un vestuario impresionante.

Esta propuesta se basa en el cuento original de Hans Christian Andersen, donde se pone en tela de juicio el amor romántico tradicional y se reivindica la voz femenina.

El elenco está conformado por 20 talentosas bailarinas quienes tienen más de 20 años de trayectoria en este arte.

Los boletos están disponibles en eticket.cr con precios que van desde los ¢9.700 hasta los ¢34.600.