Gandhi y El Parque unirán generaciones en concierto único

Gandhi y El Parque se presentarán juntos por primera vez el próximo 7 de junio en un concierto que reunirá a seguidores del rock nacional frente al mismo escenario.

La presentación se realizará en el barrio La California en San José, en un formato más cercano al público, con cupo limitado y pensado para ofrecer una experiencia más directa entre artistas y asistentes.

El evento está programado para desarrollarse durante la tarde y noche.

Este concierto se planteó como un encuentro entre estilos dentro del rock costarricense, combinando la trayectoria consolidada de Gandhi con la propuesta más contemporánea de El Parque, en una puesta en escena que busca conectar con el público a través de repertorios conocidos y nuevas interpretaciones.

“Nosotros estamos muy felices de que nos volvamos a reencontrar como bandas que en algún momento hicieron grandes cosas juntos en los años 90 y ahora que se nos da la oportunidad de presentarnos después de tantos años es algo que el público no se puede perder”, externó Luis Montalbert, vocalista de Ghandi.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma La Tiquetera, bajo distintas fases de venta, por lo que la organización recomienda adquirirlas con anticipación debido a la capacidad limitada del recinto.