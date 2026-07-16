Gandhi rechaza participar en festival de San José

La banda costarricense, Gandhi, informó que no participará del Festival “San José Te Quiere Aquí En Vacaciones”, que está pactado para este sábado 18 de julio.

Dieron a conocer la noticia en redes sociales.

Según indicaron a través de sus redes sociales, intentaron llegar a un acuerdo con la organización para que les permitieran realizar el espectáculo según lo tenían planeado, mas no les dieron el aval.

“Durante todo el proceso procuramos, por distintos medios, encontrar una solución que hiciera posible nuestra participación, sin embargo, no fue posible”, anunciaron en su perfil de Instagram.

La banda nacional fue clara en decir que lamentan lo ocurrido y esperan tener pronto un nuevo encuentro con el público nacional.

La Municipalidad de San José organizó esta actividad en donde tendrán actividades al aire libre en el Parque Metropolitano La Sabana, además de espacios de cultura y música.