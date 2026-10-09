Ganate entradas para Manga Fest 2026 con Experiencias Extra

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El anime, el cosplay y el talento creativo nacional se reunirán en Manga Fest Costa Rica 2026, y Experiencias Extra te da la oportunidad de participar por entradas para disfrutar de este festival.

La actividad se realizará el 10 y 11 de octubre en la Antigua Aduana, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., con una agenda que incluye manga, ilustración, gaming, talleres, concursos y espacios para compartir con artistas nacionales.

Uno de los invitados principales será Carlos Segundo, actor de doblaje reconocido por interpretar las voces de Piccolo en Dragon Ball y Woody en Toy Story, quien ofrecerá un espectáculo de doblaje y compartirá con el público.

El festival también contará con un Callejón de Artistas, charlas sobre creación de cómics, talleres de dibujo manga y concursos de cosplay y karaoke anime. Además, la Nave de Ladrillo tendrá un área de acceso gratuito con el Cosplay Fan Fest y el Mercado Anime.

¿Cómo participar en el sorteo?

Seguí nuestro canal de YouTube ExtraTVCR y completá el formulario del sorteo para participar por entradas.

El sorteo se realizará este viernes 9 de octubre de 2026.

Las personas ganadoras serán contactadas por correo electrónico. Posteriormente, publicaremos la lista en los canales oficiales de Grupo Extra.

Grupo Extra nunca solicitará pagos ni datos bancarios para entregar un premio.