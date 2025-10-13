El Parque Metropolitano La Sabana recibe esta noche, a las 8:00 p.m. a las selecciones de Costa Rica y Nicaragua por la eliminatoria mundialistas rumbo al 2026. El Estadio Nacional estará a reventar y el gran obligado es el equipo de todos.

Los muchachos de Miguel “El Piojo” Herrera deben, sí o sí, sacar lo tres puntos, después de sumar tres empates, ante Nicaragua, Haití y Honduras. Resulta imperdonable seguir dejando puntos en el camino. Esta recta final nos pone a los pinoleros al frente y cerramos en Curazao ante Haití y de nuevo en casa contra los catrachos.

Con voz de Piojo

El profesor Miguel Herrera enfatiza que saldrá con todo.

¿Ya tiene quienes jugarán por Gamboa y Galo?

Tenemos que hacer dos modificaciones por los suspendidos. Ya trabajamos con la gente que tenemos en mente para el 11 ideal. Somos conscientes y estamos concentrados en que tenemos obligaciones y vamos a salir con la obligación de ganar.

¿Jugará Celso Borges?

Vamos a esperar hasta mañana (hoy). Estaba haciendo rehabilitación y ya fue el primer entrenamiento en cancha. Mañana definiremos.

¿Qué veremos de Costa Rica?

Tenemos que buscar el partido y ser certeros en sacar el resultado. Lo vamos a buscar desde el arranque. Vamos a buscar el resultado desde el principio. Pero antes de pensar en muchos goles debemos ganar y después del primer gol pensaremos en el segundo. Lo que nos falta es ganar para seguir peleando.

¿Han trabajado táctica fija?

Llegamos tarde (a la conferencia) por trabajar el balón parado. Debemos mejorar en esa parte. Buscamos al que mejor cobre la pelota para que nuestros jugadores de altura aprovechen.

¿Están usando bien el VAR?

Falta más criterio para determinar. El VAR es una herramienta muy buena y es un claro penal el que no le marcan a Alonso (Martínez). En Honduras cuando el árbitro va a la televisión ya no se puede reclamar.

Lo analizamos y el árbitro tomó una decisión, pero por lo menos que nos digan voy a usar la herramienta. No estamos aprovechando una herramienta muy buena. Los errores son humanos y esa herramienta está para ayudarlos. Se puede utilizar mejor. Puede ser más justo.

¿Está molesto con el grupo?

Salgo molesto por la última jugada (ante Haití) pero no porque el equipo bajara los brazos. Esperábamos un centro porque estábamos encima de ellos y se tomó una mala decisión en casa. Una cosa es salir enojado y otra salir derrotado. Teníamos el partido controlado y dejamos de tener atenciones puntuales, pero volvimos a empatar.

¿Cómo manejar la presión?

El que no tiene presión es porque no tiene un trabajo con responsabilidad. Un jugador que no tiene presión es porque está en una mejenga y termina cerrando con unas birras. Lo de arriesgar viene de la banca. Debemos ganar, hay 90 minutos y hay que anotar goles, porque pueden ser la diferencia. Primero es hacer uno y luego dos. Lo más importante son los tres puntos.