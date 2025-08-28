El camerino morado está golpeado, tras el empate contra Motagua que dejó fuera a Saprissa de la Copa Centroamericana. Pero a la vuelta de la esquina está el clásico, este sábado a las 8: 00 p.m. en La Cueva, ante Alajuelense.

El jugador Marvin Loría se une el sentir de la afición morada y dice que los entiende. “Tienen razón, ellos son los que más nos apoyan, los más fieles. Todos queremos ganar y sé que tenemos que dar mucho más. Me duele no seguir en este torneo, porque teníamos que ganar. Lo sentimos igual que ellos y el camerino está adolorido. Solo podemos decir que estamos debiendo”.

Ve el juego ante el archirrival como un cotejo particular. “El clásico es diferente y pueden pasar cosas muy buenas. Queremos ganarlo, porque estamos en casa y le debemos eso a la afición”.

La exigencia la ve como algo positivo. “Lo bueno de Saprissa es que la afición siempre exige y quiere más. Nosotros también queremos más, darle una vuelta a la página. Estos días no serán tranquilos hasta que se lo demostremos a la afición y a nosotros mismos. Ganar es la mejor forma de demostrarles que estamos para seguir dando alegrías. No me gusta decirlo, pero el campeonato nacional es lo que nos queda y debemos ganarlo”.

La actitud fue tema de conversación del defensor Joseph Mora. “La actitud estuvo, pero a veces no solo alcanza con actitud, esto es fútbol y entre usted más juegue y trate de hacer mejor las cosas va a salir mejor. Hay veces en las que tal vez se gana con un gol y la actitud no fue del todo. Hay que revisar lo que estamos haciendo, hay que corregir, porque Saprissa siempre tiene que estar en lo más alto”, agregó.