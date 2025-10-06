Obtener la victoria sí o sí para seguir con vida rumbo a la Copa del Mundo. Esa es la misión de la Selección Nacional de Costa Rica para el enfrentamiento ante Honduras del próximo jueves.

Julio Cascante, defensor de la Tricolor, mencionó sobre la obligación de sacar los 3 puntos en el clásico centroamericano.

“Creo que eso está más que claro para nosotros, de que más que una necesidad, creo que es una obligación de venir acá y sacarle el mayor provecho a estas dos fechas que sabemos que son de mucha importancia para nosotros”, dijo Cascante

Por su parte, Kenneth Vargas habló sobre el compromiso que tienen cada uno de los jugadores por dejar la bandera nacional en alto en territorio catracho.

“Sabemos el compromiso enorme con el país, con nosotros mismos también, con una enorme oportunidad de estar en la cita mundialista, que al fin y al cabo es el sueño de todos. Sabemos que la situación no es la que todos deseamos, pero aun así hay que ver el lado positivo y quedan cuatro partidos más, así que hay que ir por ello”, mencionó Vargas.

¿Y Celso?

La FCRF informó cómo evoluciona la molesta física que presenta Celso Borges.

“Presenta mejoría y evolución positiva. Hará trabajo diferenciado en el día de hoy mientras se valora la cicatrización de su lesión”, afirmaron.

Huele a llenazo

El partido ante Nicaragua parece que será a estadio lleno, ya que se han vendido poco menos de la mitad de las entradas. Aun así, varios aficionados esperarán el resultado ante Honduras para saber si compran entrada.