Ganamos el clásico y vamos por el quinto lugar

Santo Domingo, República Dominicana. – Una destacada victoria logró el equipo de Costa Rica en Polo Acuático, al vencer a Guatemala 24 a 19, en el clásico centroamericano. La cita por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, se dio en el complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Su rival será Venezuela, tras ganarle 18-5 a Dominicana.

A la final va Colombia, al imponerse a México 16 a 11. Su rival es Puerto Rico que dio cuenta de Cuba 13 a 12.

Los goles costarricenses fueron de Yendry Rey (7), Jhonasy Rivas (6), Álvaro Aguilar (5), Saymon Rosales (2), Héctor Cordero, Luis Castro, Josthin Quesada y Jurgen Baca.

Sobre la derrota que tuvieron ante México, el entrenador César Santoyo, mencionó que era un juego clave. “Era una oportunidad histórica, el partido más importante para llegar a una semifinal en estos juegos. Al final México es un rival aspirante al título y tuvimos muchos errores que no se puede permitir ante un equipo tan fuerte”.