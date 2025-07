Un total de 20 preseas logró la delegación de Costa Rica en el XIV Campeonato Centroamericano Gimnasia Rítmica, El Salvador 2025, el se desarrolló en Santa Tecla. En total fueron 5 medallas de oro, 4 de plata y 11 de bronce.

“En el último día de competencias, las gimnastas costarricenses sumaron tres medallas de oro, tres de plata y ocho de bronce. En el Nivel 6 aparato Aro, la medalla de oro fue para Isabel Cordero y el bronce para Diana Leandro y en Cinta el oro fue para Diana Leandro y la medalla de plata para Diana Brenes. En All Around la presea de oro la obtuvo Diana Leandro y la plata Isabel Cordero”, indicaron los organizadores.

Selisha Miranda tuvo una destacada participación.

Selisha Miranda tuvo una muy buena participación en Nivel 7, donde logró el bronce en Pelota y All Around y en la Categoría Juvenil, Rachel Levin fue plata en Cinta y bronce en mazas y All Around.

La cosecha de medallas empezó el jueves, cuando en nivel 6, Diana Leandro se lleva dos preseas de oro en Manos Libres y Cuerda. Luego Briana Brenes logra la plata en Cuerda. En el nivel 7, Selisha Miranda bronce en Aro y en Junior y Rachel Marcondes gana bronce en Aro y Pelota.

La cita fue en el Polideportivo Merliot en Santa Tecla, El Salvador, donde llegaron atletas de Belice, Panamá, Guatemala, México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.

En el mismo lugar este sábado comienza el Tercer Campeonato de Clubes donde por nuestro país llegan 7 asociaciones de la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines.