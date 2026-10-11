Ganador de la Maratón de Chicago se apunta un nuevo récord

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

(AFP). El keniano Amos Kipruto conquistó este domingo su primer maratón de Chicago al imponerse con autoridad en una prueba de gran nivel, mientras que la etíope Hawi Feysa defendió con éxito el título femenino.

Kipruto cruzó la meta en 2h01:09, nuevo récord personal para el corredor de 34 años, que había terminado tercero en 2024 y segundo en 2025.

El etíope Tadese Takele, campeón vigente en Tokio y debutante en un maratón estadounidense, terminó segundo, mientras que su compatriota Milkesa Mengesha fue tercero.

Kipruto lanzó su ataque decisivo a poco más de ocho kilómetros de la meta para desprenderse del campeón defensor y principal favorito, el ugandés Jacob Kiplimo, y encaminar una victoria incontestable.

“La carrera de hoy fue realmente buena para mí (…). Vine aquí en 2024, quedé en tercer lugar; en 2025, quedé en segundo lugar. Y ahora, en 2026, para mí era ganar o morir”, dijo Kipruto.

En la categoría femenina, Feysa revalidó el título con una brillante actuación y un nuevo récord personal de 2h13:33.

“Estoy eufórica por haber ganado por segunda vez”, declaró la etíope a través de un intérprete.

La keniana Sharon Lokedi, vencedora este año en Boston, acompañó a Feysa durante buena parte del recorrido, pero terminó 34 segundos por detrás.